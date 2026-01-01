Brauch Ma Des?
1 StaffelAb 6
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Brauch Ma Des?
Gery Seidl ist zurück auf PULS 4 mit Dinge, die Österreich nicht braucht! – die Entschlackungskur unter den Comedy-Panelshows, der größte nationale Frühjahrsputz der TV-Geschichte: Ob dumpfer Sommerhit, lästiges Haustier, eh unzuverlässige Wettervorhersagen oder absurde Internettrends.
Genre:Unterhaltung, Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4
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