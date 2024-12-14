Zum Inhalt springenBarrierefrei
BraveStarr

Die Legende einer schönen Frau

Staffel 1Folge 41vom 14.12.2024
Die Legende einer schönen Frau

Folge 41: Die Legende einer schönen Frau

22 Min.Folge vom 14.12.2024Ab 12

Auf dem Planeten Neu-Texas leben die Menschen unter futuristischen Bedingungen wie im Wilden Westen. Im Mittelpunkt steht Marshall Bravestarr, der über übersinnliche Fähigkeiten verfügt. In seinem Kampf um Recht und Gerechtigkeit und in seinem Engagement für die Schwachen und Schutzlosen lässt Bravestarr niemals nach.

