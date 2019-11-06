Staffel 12Folge 104vom 06.11.2019
Britt
Folge 104: Alter Nebensache: Promis verraten ihre Liebesgeheimnisse
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Prominente Menschen halten sich ja generell bedeckt, was ihr Privatleben angeht. Wenn Promis einmal von ihren Liebesgeheimnissen erzählen, hören die Menschen gebannt zu. Diesmal erzählen sie bei Britt, was sie in ihrem Leben bewegt. Rechte: Sat.1
Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1