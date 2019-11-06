Zum Inhalt springenBarrierefrei
Britt

Staffel 12Folge 109vom 06.11.2019
Mistkerl - Deinetwegen leide ich wie ein Hund!

Folge 109: Mistkerl - Deinetwegen leide ich wie ein Hund!

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Franziska wurde im dritten Monat schwanger von Freund Jens verlassen. Bei Britt möchte sie den baldigen Papa ihres Kindes zurück. Das passt aber Nadine gar nicht, denn sie ist die neue Freundin von Jens ... Zickenalarm! Außerdem: Yvonne rechnet ganz böse mit Enrico ab. Er ist Vater von Tochter Santana und kümmert sich null um die Elfjährige. Rechte: Sat.1

