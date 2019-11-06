Staffel 12Folge 109vom 06.11.2019
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Franziska wurde im dritten Monat schwanger von Freund Jens verlassen. Bei Britt möchte sie den baldigen Papa ihres Kindes zurück. Das passt aber Nadine gar nicht, denn sie ist die neue Freundin von Jens ... Zickenalarm! Außerdem: Yvonne rechnet ganz böse mit Enrico ab. Er ist Vater von Tochter Santana und kümmert sich null um die Elfjährige. Rechte: Sat.1
Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1