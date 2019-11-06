Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Britt

Staffel 12Folge 111vom 06.11.2019
Joyn Plus
Kassensturz - Heute wird abgerechnet!

Kassensturz - Heute wird abgerechnet!Jetzt ohne Werbung streamen

Britt

Folge 111: Kassensturz - Heute wird abgerechnet!

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Für Nadine ist Britt die letzte Hoffnung. Ihre Mutter Karen lässt sie einfach nicht zu Hause ausziehen - obwohl Nadine schon 25 Jahre alt ist. Um sie an sich zu binden erpresst Karen ihre Tochter emotional. Die Situation der beiden scheint ausweglos, doch dann kommt Britt dem tatsächlichen Grund für Karens inakzeptables Verhalten auf die Spur. Rechte: Sat.1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Britt

Britt

Alle 6 Staffeln und Folgen