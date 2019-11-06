Staffel 12Folge 111vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019
Für Nadine ist Britt die letzte Hoffnung. Ihre Mutter Karen lässt sie einfach nicht zu Hause ausziehen - obwohl Nadine schon 25 Jahre alt ist. Um sie an sich zu binden erpresst Karen ihre Tochter emotional. Die Situation der beiden scheint ausweglos, doch dann kommt Britt dem tatsächlichen Grund für Karens inakzeptables Verhalten auf die Spur. Rechte: Sat.1
