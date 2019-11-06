Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 12Folge 112vom 06.11.2019
Dunkle Bedrohung - Hör auf, mich ständig zu verfolgen!

43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Jennifer und ihre Mutter Annegret haben nicht das beste Verhältnis. Jennifers Sohn Marco lebt seit seiner Geburt bei seiner Oma. Das möchte Jennifer jetzt ändern, doch ihre Mutter Annegret weiß noch gar nichts davon - wird sie ihren geliebten Enkel heute widerspruchslos an Jennifer übergeben? Rechte: Sat.1

