Staffel 12Folge 114vom 06.11.2019
Britt
Folge 114: Abgetaucht - Warum stehst Du nicht zu mir?
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
"Ich komme mir vor wie ein benutztes Taschentuch" - nach vielen Enttäuschungen dachte Katharina, in Dennis endlich 'den Richtigen' gefunden zu haben. Doch gleich in der ersten Nacht machte er sich wieder aus dem Staub ... Katharina stellt Dennis bei Britt zur Rede: Ist Dennis wirklich nur eine weitere Enttäuschung in ihrem Leben oder hat er vielleicht doch noch eine plausible Erklärung, die zum Happy End führt? Rechte: Sat.1
Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1