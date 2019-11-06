Staffel 12Folge 117vom 06.11.2019
Spektakulärer Abgang - Du bist für mich gestorben!Jetzt ohne Werbung streamen
Britt
Folge 117: Spektakulärer Abgang - Du bist für mich gestorben!
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Bianka kann es nicht fassen: Vor vier Wochen erfuhr sie von ihrem Freund Rüdiger, dass er gleichzeitig mit vier Frauen eine Affäre hatte. Doch jetzt sei nur noch sie für ihn wichtig. Stinksauer über diese Beichte, steht sie kurz davor, sich von Rüdiger zu trennen. Aber eine ganz kleine Chance hat er noch: Wenn der Lügendetektor beweisen sollte, dass sie jetzt wirklich die einzige Frau in seinem Leben ist, will sie ihn nicht abschießen. Rechte: Sat.1
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Britt
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Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 8-13: Sat.1 & © Season 11: Sat.1 Gold