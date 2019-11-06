Staffel 12Folge 119vom 06.11.2019
Clever: Arme Hausfrauen geben Spartipps!Jetzt ohne Werbung streamen
Britt
Folge 119: Clever: Arme Hausfrauen geben Spartipps!
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Bei Super-Hausfrau Sandra rutscht kein Cent durch Netz, sie spart wo sie kann und recycelt was das Zeug hält. Sie duscht mit Orangennetzen und im Kühlschrank ist es dunkel. Mona hält das alles für übertrieben. Auch sie lebt von Hartz IV, doch sie sagt: "Wer keinen Luxus braucht, kommt klar!" Ihre Cousine Mary ist da radikaler - ihre Meinung: "Sparer sind Loser!" Mary ahnt noch nicht, dass ihrem Luxusleben heute der Geldhahn zugedreht wird ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Britt
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1