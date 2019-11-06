Staffel 12Folge 120vom 06.11.2019
Britt
Folge 120: Hochspannung! Auf diesen Tag habe ich gewartet
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Hoppel stört Coras aufreizende und zu progressive Art sich zu kleiden und mit Männern zu flirten. Wenn Cora sich nicht endlich zügelt und auf seine Wünsche eingeht, geht diese Beziehung kaputt. Thomas steht ebenfalls kurz davor, die Beziehung zu Lena zu beenden, denn sie ist faul, lügt ihn an und kümmert sich nicht um das gemeinsame Kind. Wird Lena Thomas heute noch vom Gegenteil überzeugen können? Rechte: Sat.1
