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Britt

Staffel 12Folge 121vom 06.11.2019
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Britt deckt auf: Pikante Machenschaften

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Britt

Folge 121: Britt deckt auf: Pikante Machenschaften

43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Eddie saß vier Jahre im Gefängnis und wurde danach abgeschoben. Seine Freundin Bianca hat mit ihm im Knast Schluss gemacht. "Du hast mich nach dem Knast nie im Kosovo besucht", giftet Eddie Bianca an. Sie lässt sich aber nichts gefallen und schreit zurück, "man hat mir meine Ausweise weggenommen, darum bin ich nicht gekommen!" Eddie glaubt das nicht und zweifelt auch an der Treue und der Liebe von Bianca. Wird die Wahrheit die Beziehung heute beenden? Rechte: Sat.1

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