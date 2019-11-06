Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 12Folge 122vom 06.11.2019
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Seit ihrer Verlobung klappt es nicht mehr so richtig zwischen Adam und Sandra. Adam unterstellt Sandra immer wieder, dass sie ihn mit Internet-Bekanntschaften betrügen würde. "Adams Eifersucht ist schon krankhaft", kontert Sandra, "ich bin nur so oft im Internet, weil er mich vernachlässigt!" Und die hochschwangere Sonja kann ihrem Freund René nicht mehr vertrauen, seitdem der ihr einmal fremdging. Rechte: Sat.1

