Britt

Staffel 12Folge 124vom 06.11.2019
Britt, bitte öffne meine Post - ich trau mich nicht!

Britt

Folge 124: Britt, bitte öffne meine Post - ich trau mich nicht!

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Ute schiebt eine Schubkarre voller Post ins Studio schiebt - Britt ist sprachlos. Bei Britt wird Ute mit ihrer konkreten Schuldensumme konfrontiert. Welchen Rat gibt ihr der Schuldenexperte? Eine hitzige Diskussion entsteht zwischen Schuldnern und angeblichen Vorzeige-Müttern, die ihr Geld sparen! Rechte: Sat.1

