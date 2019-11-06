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Britt

Staffel 12Folge 125vom 06.11.2019
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Alarmstufe Rot - Fährt unsere Beziehung gegen die Wand?

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Folge 125: Alarmstufe Rot - Fährt unsere Beziehung gegen die Wand?

41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Täglich kracht es zwischen Katharina und ihrem Freund Simon. Die 26-Jährige ist seelisch und körperlich am Ende. Heute will Katharina sich mit ihm aussprechen, doch es kommt anders als Katharina es sich vorgestellt und erhofft hat. Seine Liebe dagegen gestehen möchte Bekir. Er ist in seine Kindergartenfreundin Patrizia verliebt. Wird es ein Happy-End geben? Rechte: Sat.1

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