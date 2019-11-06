Staffel 12Folge 129vom 06.11.2019
Völlig enthemmt - Sexy Schwergewichte zeigen, was sie drauf haben!Jetzt ohne Werbung streamen
Britt
Folge 129: Völlig enthemmt - Sexy Schwergewichte zeigen, was sie drauf haben!
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Sexy Schwergewichte sind Rebecca, Nicole und Melle. Mit nackten Tatsachen, XXXL-Reizwäsche und Rhythmus im Blut zeigen sie, wie heiß ihre Kurven sind. Ikram findet das alles eklig, doch 150 Kilo links und 150 Kilo rechts geballte Lebensfreude lassen sie kaum zu Wort kommen. Aaron, selbst ein Pummelchen, findet Dicke gar nicht sexy und fetzt sich mit Nicole. Timo freut das, denn er steht auf 90/60/90 und bei seinem Auftritt bringt er das Studio zum Kochen. Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Britt
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1