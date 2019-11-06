Staffel 12Folge 13vom 06.11.2019
Britt
Folge 13: Fulltime-Job Mama: Meine Kinder brauchen mich!
Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ingrid und Egon haben ein Problem. Ihre Tochter Manuela lebt immer noch auf ihre Kosten. Zuletzt hat sie die Ferienwohnung der beiden in der Türkei zu einem Paradies für Straßenkatzen gemacht. Dabei wollen Ingrid und Egon die Wohnung verkaufen. Können sie ihre Tochter zusammen mit Britt davon überzeugen, dass Katzenmutter kein Beruf ist? Rechte: Sat.1
