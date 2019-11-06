Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Britt

Staffel 12Folge 130vom 06.11.2019
Joyn Plus
Last-Minute-Mama - Der große Trend bei den Promis?

Last-Minute-Mama - Der große Trend bei den Promis?Jetzt ohne Werbung streamen

Britt

Folge 130: Last-Minute-Mama - Der große Trend bei den Promis?

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Sarah Connors Mutter Soraya bekam mit 50 Jahren noch einmal Zwillinge! Das kann Lisa Bund überhaupt nicht verstehen. Doch dann schießt Nadja abd el Farrag den Vogel ab und verkündet, dass sie als Single und mit 47 Jahren unbedingt ein Kind haben möchte! Der junge Vater Nico Schwanz rät ihr dringend davon ab? Rechte: Sat.1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Britt

Britt

Alle 6 Staffeln und Folgen