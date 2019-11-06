Staffel 12Folge 130vom 06.11.2019
Britt
Folge 130: Last-Minute-Mama - Der große Trend bei den Promis?
Folge vom 06.11.2019
Sarah Connors Mutter Soraya bekam mit 50 Jahren noch einmal Zwillinge! Das kann Lisa Bund überhaupt nicht verstehen. Doch dann schießt Nadja abd el Farrag den Vogel ab und verkündet, dass sie als Single und mit 47 Jahren unbedingt ein Kind haben möchte! Der junge Vater Nico Schwanz rät ihr dringend davon ab? Rechte: Sat.1
