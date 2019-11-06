Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 12Folge 131vom 06.11.2019
Pfiffig - Deutschlands cleverste Sparfüchse bei Britt!

Folge 131: Pfiffig - Deutschlands cleverste Sparfüchse bei Britt!

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Helga lebt von Hartz IV und lebt gut damit. Nicole kann das überhaupt nicht verstehen, denn sie spart an jeder Ecke und ist dennoch gegen Monatsende chronisch pleite. Dabei geht sie schon regelmäßig zur Tafel, um günstig an Nahrungsmittel zu kommen. Geli spart auf eine ganz andere Art und Weise: Sie liebt Handarbeit und macht sich viele Klamotten einfach selbst! Rechte: Sat.1

