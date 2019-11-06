Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Britt

Staffel 12Folge 134vom 06.11.2019
Joyn Plus
Freiwillig arbeitslos - mein Leben ist 'ne große Sause!

Freiwillig arbeitslos - mein Leben ist 'ne große Sause!Jetzt ohne Werbung streamen

Britt

Folge 134: Freiwillig arbeitslos - mein Leben ist 'ne große Sause!

41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Laura möchte Fotografin werden und nichts anderes - und solange es mit der Lehrstelle in diesem Beruf nicht klappt, macht sie einfach eine Auszeit, geht auf Partys und kassiert Geld vom Staat. "Unter aller Sau" findet ihre Freundin Jasemin dieses Verhalten. "Laura soll sich gefälligst einen Job suchen, mit ihrem Realschulabschluss hat sie alle Chancen!". Max dagegen wohnt im Bauwagen, schnorrt Geld und genießt sein Leben. Rechte: Sat.1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Britt

Britt

Alle 7 Staffeln und Folgen