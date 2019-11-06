Staffel 12Folge 136vom 06.11.2019
Britt
Folge 136: Liebestod im Internet: Ist unsere Beziehung gescheitert?
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Unglaublich aber wahr: Während sich Sandra um Haushalt und Kind kümmert, treibt sich ihr Freund Mischa im Internet herum. Und dort geht es heiß her; er baggert, was das Zeug hält. Dumm nur, dass seine heißen Chats aufgeflogen sind. Und als ob das nicht schon genug wäre, streitet er alles ab. Doch damit ist heute Schluss, Sandra lässt sich nicht mehr auf der Nase herumtanzen! Rechte: Sat.1
