Staffel 12Folge 138vom 06.11.2019
Größenwahn: Du kannst keine gute Mutter sein!Jetzt ohne Werbung streamen
Britt
Folge 138: Größenwahn: Du kannst keine gute Mutter sein!
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Vier Abtreibungen, ein Kind lebt beim Ex und eins bei ihr - trotzdem behauptet Anna, dass sie eine gute Mutter ist. Für die 20-jährige Nadine ist Anna eine miserable Mutter, denn eine Abtreibung sei schlichtweg Mord. Für den 23-jährigen Jürgen muss eine gute Mutter schon mit 17 ihr erstes Kind bekommen. Einen Schulabschluss machen oder arbeiten könne man als gute Mutter ja immer noch. Das meint Jürgen und stößt bei vielen auf Kritik. Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Britt
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1