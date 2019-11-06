Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Britt

Staffel 12Folge 139vom 06.11.2019
Joyn Plus
Rauswurf - Du kannst bei mir nicht landen!

Rauswurf - Du kannst bei mir nicht landen!Jetzt ohne Werbung streamen

Britt

Folge 139: Rauswurf - Du kannst bei mir nicht landen!

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Stalking, Lügen und körperliche Gewalt: Katrin möchte von ihrem Ex-Freund Thomas endlich in Ruhe gelassen werden. Doch anstatt zu seinen Fehlern zu stehen, lässt Thomas die Situation im Studio fast eskalieren: Er fühlt sich in die Ecke gedrängt und kontert mit aggressivem Verhalten. Trotzdem versucht Britt, zwischen den beiden Streithähnen zu vermitteln. Rechte: Sat.1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Britt

Britt

Alle 7 Staffeln und Folgen