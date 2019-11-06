Staffel 12Folge 145vom 06.11.2019
Drunter und drüber: Mit wem hast Du sonst noch Sex?Jetzt ohne Werbung streamen
Britt
Folge 145: Drunter und drüber: Mit wem hast Du sonst noch Sex?
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Christiane kann ihrem Mann Alex nicht mehr vertrauen, seitdem er ihr gebeichtet hat, dass er einmal mit seiner Ex Janine fremdgegangen ist. Kein Wunder: Christiane bekommt per Internet Nachrichten von einer Frau, die behauptet, von Alex schwanger zu sein. Alex sieht das eher locker: "Ich flirte nunmal gern, das liegt in meinen Genen! Christianes Eifersucht ist unbegründet! Höchste Zeit für einen Lügendetektortest bei Britt! Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Britt
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1