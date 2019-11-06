Staffel 12Folge 152vom 06.11.2019
Glamouröse Star-Tipps: Wie bleibe ich schön und sexy?Jetzt ohne Werbung streamen
Britt
Folge 152: Glamouröse Star-Tipps: Wie bleibe ich schön und sexy?
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Mädels aufgepasst! Heute verraten einige Stars ihre ganz persönlichen Schönheitstricks bei BRITT. Mit dabei das Playmate des Jahrhunderts - Gitta Saxx. Sie behauptet: "An mir ist alles echt!" und schwört auf alte Hausmittel. Annina Ucatis dagegen ist rundumerneuert. Mittlerweile hat sie sogar Po-Implantate, doch ob sie damit glücklich ist? Neele Hehemann (GNTM) ist als Model super erfolgreich - doch wie hält sie ihre Figur? Rechte: Sat.1
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Britt
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1