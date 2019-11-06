Staffel 12Folge 154vom 06.11.2019
08/15-Nümmerchen: So komme ich nicht auf Touren!Jetzt ohne Werbung streamen
Britt
Folge 154: 08/15-Nümmerchen: So komme ich nicht auf Touren!
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Jesse liebt Sex und zwar am liebsten an gewagten Orten. Stolz prahlt er von seinen vielen Abenteuern. Doch da hat er die Rechnung ohne Gordana gemacht, die ihn kräftig in die Schranken weist. Selbst Claudia, einer erprobten Swinger-Club-Besucherin, verschlägt es die Sprache, als Jesse auspackt. Als Aida, die wilde Putzfrau aus Dortmund, die Bühne betritt, wird es richtig turbulent. Eins sei an dieser Stelle verraten: Britt greift heute hart durch! Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Britt
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1