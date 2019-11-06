Staffel 12Folge 158vom 06.11.2019
Folge 158: Britt deckt auf: Kuckucksväter
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Michael ist mit den Nerven am Ende: Vor zwei Wochen erzählte ihm seine Ex-Freundin Tamara, dass er nicht der Vater seiner geliebten Tochter Miley sein soll. Dazu kommt noch, dass der andere potentielle Vater sein Erzrivale Sebastian ist. Mit ihm hat er seit Jahren Streit. Die Nerven liegen blank - ist Michael wirklich ein Kuckucksvater? Rechte: Sat.1
Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1