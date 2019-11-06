Staffel 12Folge 160vom 06.11.2019
Knüppeldick: Deine Lügen hauen mich um!Jetzt ohne Werbung streamen
Britt
Folge 160: Knüppeldick: Deine Lügen hauen mich um!
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Der LKW-Fahrer Daniel glaubt, dass Freundin Franzi mehrgleisig fährt. Es nervt ihn, dass sie immer noch Kontakt zu ihren Ex-Partnern hat und er ist sich sicher: "Franzi hat mich mit meinem Cousin René betrogen!" Franzi wiederum ist genervt von Daniels Eifersucht und seinem "ständigen Gemaule". Sie beteuert, mit René sei nichts gelaufen. Sagt sie die Wahrheit? Falls nicht, zieht Daniel definitiv die Konsequenzen: "Dann ist Feierabend!" Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Britt
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1