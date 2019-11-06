Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 12Folge 168vom 06.11.2019
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Seit vier Jahren quält sich Sascha mit der Frage, ob seine drei Kinder wirklich von ihm sind. Seine Freundin Svenja hat immer wieder im Streit gesagt, dass er nicht der Erzeuger ist. Jahrelang prägten Streit, Kontrolle und Misstrauen die Beziehung, was deutlich an den Nerven des Paares genagt hat. Die Beziehung steht kurz vor dem Aus. Kann Britt da überhaupt noch etwas retten? Rechte: Sat.1

