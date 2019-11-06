Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 12Folge 169vom 06.11.2019
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Elvira ist eine Power-Hausfrau und Vollzeit-Mama. Sie findet sich sexy und nimmt es mit jeder Frau auf. Das kann Kitty Core absolut nicht nachvollziehen. Kinder sind für sie abstoßend, und Hausarbeit ekelt sie an. Melanie wiederum hält sich für unwiderstehlich. Sie zeigt gerne, was sie hat, und den Haushalt macht sie auch mal in Reizwäsche. Rechte: Sat.1

