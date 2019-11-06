Staffel 12Folge 174vom 06.11.2019
Besessen: Du gehst mir nicht mehr aus dem Kopf!Jetzt ohne Werbung streamen
Britt
Folge 174: Besessen: Du gehst mir nicht mehr aus dem Kopf!
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Nathalie hat endgültig genug von ihrem Exfreund Frank. Sie hat wegen seiner übertriebenen Eifersucht vor ein paar Monaten Schluss gemacht. Immer wieder versucht er, sie zurückzugewinnen. Dann beschimpft er sie wieder aufs Übelste, lauert ihr auf und verfolgt sie. Heute will sie ihm klar machen, dass niemals wieder etwas zwischen ihnen laufen wird. Außerdem soll die restliche Frauenwelt vor Franks krankhaftem Verhalten gewarnt werden! Wie wird er darauf reagieren? Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Britt
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1