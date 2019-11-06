Zum Inhalt springenBarrierefrei
Britt

SAT.1 GOLDStaffel 12Folge 175vom 06.11.2019
Nachwuchs erwünscht: Trotz Hartz IV will ich noch ein Baby!

Nachwuchs erwünscht: Trotz Hartz IV will ich noch ein Baby!

Britt

Folge 175: Nachwuchs erwünscht: Trotz Hartz IV will ich noch ein Baby!

41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Jenny hat schon drei Kinder und schließt weitere nicht aus. Dabei lebt sie von Hartz IV, was Nicole unglaublich auf die Palme bringt. "Jenny züchtet anscheinend gerade die nächste Hartz IV-Generation heran!", wettert Nicole. Sie ist zwar selbst Mutter und lebt von Hartz IV, hasst diese Situation aber maßlos. Was Nicole wohl zu Hellen sagt, die mit 17 Jahren unbedingt Mama werden will? Rechte: Sat.1

