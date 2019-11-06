Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 12Folge 18vom 06.11.2019
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Franzi hat ein ganzes Arsenal an Körperschmuck: 19 Piercings, diverse Tattoos und zwei Cuttings. Sie macht ein soziales Jahr in einer Behindertenwerkstatt und stößt mit ihrem Aussehen überwiegend auf Toleranz. Die Bankangestellte Cornelia kann diese Toleranz nicht aufbringen. Ihrer Meinung nach fehlt Menschen mit viel Körperschmuck schlicht der Verstand. Klar, dass bei derart unterschiedlichen Lebensstilen die Diskussion bei Britt im Studio hochkocht! Rechte: Sat.1

