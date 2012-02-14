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SAT.1Staffel 12Folge 20vom 14.02.2012
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Böser Verdacht: Mit wem warst Du im Bett?

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Folge 20: Böser Verdacht: Mit wem warst Du im Bett?

42 Min.Folge vom 14.02.2012Ab 12

Bei Yvonne und Torsten fliegen seit Wochen die Fetzen, weil Yvonne Torsten unterstellt, er sei untreu und bisexuell. Angeblich hat sich Torsten mehr für ihren Bruder als für sie interessiert. Außerdem wurde er Händchen haltend auf der Straße mit einer anderen Frau gesehen. Yvonnes Vertrauen ist weg - und die Beziehung ist am Ende. Kann Britt helfen?

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