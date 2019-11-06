Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Britt

Staffel 12Folge 26vom 06.11.2019
Joyn Plus
Britt deckt auf: Heimliche Schäferstündchen

Britt deckt auf: Heimliche SchäferstündchenJetzt ohne Werbung streamen

Britt

Folge 26: Britt deckt auf: Heimliche Schäferstündchen

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Kordian ist sich sicher: Seine Ex Ela hatte während der Beziehung heimliche Schäferstündchen. "Deshalb bin ich auch ziemlich sicher, dass Leon nicht mein Sohn ist!" Ela platzt bei dieser Aussage der Kragen, immer wieder hat sie Kordian den Kontakt zu seinem Sohn angeboten, aber der hatte daran kein Interesse. Ob Elas Schwester Bärbel zwischen den beiden vermitteln kann? Oder hat sie ebenfalls ein Hühnchen mit Kordian zu rupfen? Rechte: Sat.1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Britt

Britt

Alle 7 Staffeln und Folgen