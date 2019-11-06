Staffel 12Folge 30vom 06.11.2019
Britt deckt auf: Eiskalte LoverJetzt ohne Werbung streamen
Britt
Folge 30: Britt deckt auf: Eiskalte Lover
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Tobias hat mit Jasmins lockerer Art große Probleme. Ihre Treue stellt er schon lange in Frage, was sogar schon dazu führte, dass er einen Hochzeitstermin platzen ließ. Jasmin reicht es - sie duldet keine weiteren Vorwürfe. Joachim ist sich sicher, dass seine Frau mit ihrem Schwager Sex hatte. Gibt es nach 22 Ehejahren für Joachim eine böse Überraschung oder wird er sich für seine fiesen Unterstellungen entschuldigen müssen? Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Britt
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1