Britt

Staffel 12Folge 31vom 06.11.2019
Beziehungs-SOS: Erste Hilfe für die Liebe!

Folge 31: Beziehungs-SOS: Erste Hilfe für die Liebe!

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Nicole kann gar nicht mehr aufhören zu weinen - Grund ist ihr Mann Nico: Sie hat eine Mahnung für die Vermittlung von Sextreffen bei ihm gefunden, ihn beim Bestellen von Escort-Damen ertappt und ihm einen Seitensprung nachgewiesen. Jetzt ist das Vertrauen weg. Da helfen auch Nicos Ausreden nicht. Er behauptet tatsächlich, dass er bis auf einmal treu war. Kann ein Lügendetektortest die Beziehung retten? Rechte: Sat.1

