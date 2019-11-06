Zum Inhalt springenBarrierefrei
Britt

Staffel 12Folge 34vom 06.11.2019
Britt deckt auf: Miese Mogelpackungen

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Monika ist sich sicher, dass ihr Freund Domenico fremdgeht. Er ist ein Macho und Frauenheld. Um sie vom Gegenteil zu überzeugen, erfindet Domenico die abenteuerlichsten Geschichten. Vanessa quält der Gedanke, ob nicht ihr Vater Engelbert, sondern dessen bester Kumpel ihr Erzeuger sein könnte - ein Vaterschaftstest bringt Gewissheit. Rechte: Sat.1

