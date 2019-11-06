Staffel 12Folge 34vom 06.11.2019
Britt deckt auf: Miese MogelpackungenJetzt ohne Werbung streamen
Britt
Folge 34: Britt deckt auf: Miese Mogelpackungen
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Monika ist sich sicher, dass ihr Freund Domenico fremdgeht. Er ist ein Macho und Frauenheld. Um sie vom Gegenteil zu überzeugen, erfindet Domenico die abenteuerlichsten Geschichten. Vanessa quält der Gedanke, ob nicht ihr Vater Engelbert, sondern dessen bester Kumpel ihr Erzeuger sein könnte - ein Vaterschaftstest bringt Gewissheit. Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Britt
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1