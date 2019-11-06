Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 12Folge 41vom 06.11.2019
Schandmaul - Du hast meinen Ruf ruiniert!

Folge 41: Schandmaul - Du hast meinen Ruf ruiniert!

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Bei Britt hagelt es heute Gerüchte, Anfeindungen und Beschuldigungen im Minutentakt: Sophie wird angeblich von ihrem Ex Tarik beleidigt und belästigt. Tarik wiederum behauptet, Sophie wolle zu ihm zurück. Marco denkt, sein Ex-Kumpel Rüdiger verbreitet schlimme Lügen über ihn. Dabei scheint das Problem viel eher seine Freundin Yvonne zu sein. Und bei Danny und Sandra kracht es quasi täglich, obwohl sie schwanger ist - sie weiß nämlich nicht, wer der Vater ist. Rechte: Sat.1

