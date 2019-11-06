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Britt

Staffel 12Folge 42vom 06.11.2019
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Liebeszoff: Warum hintergehst Du mich?

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Britt

Folge 42: Liebeszoff: Warum hintergehst Du mich?

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Bei Marie und ihrem Ex Maik sind die Fronten verhärtet. Eine Kollegin behauptet, Sex mit ihm gehabt zu haben, was Maik bestreitet. Doch plötzlich erfährt Britt, dass Maik die damals hochschwangere Marie mehrmals heftig geschubst hat. Bei Maik fließen Tränen der Reue. Doch Marie bleibt hart. Sie will durch den Lügendetektor wissen, ob Maik seine Tochter wirklich liebt. Rechte: Sat.1

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