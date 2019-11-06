Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 12Folge 43vom 06.11.2019
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

14 Stunden Party, anstatt nach drei Stunden wieder nach Hause zu kommen. Immer reichlich Geld in der Tasche, obwohl eine Friseurin wenig verdient. Dates mit fremden Männern für Geld vorstellbar. Und jetzt auch noch der Plan für die gemeinsame Wohnung auf Eis gelegt. Für Ronny sind das genug Punkte, Nadine nicht zu vertrauen. Kann Britt Licht ins Dunkel bringen? Rechte: Sat.1

