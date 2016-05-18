Staffel 12Folge 44vom 18.05.2016
Liebes-Chaos: Werden wir uns heute trennen?
Folge 44: Liebes-Chaos: Werden wir uns heute trennen?
42 Min.Folge vom 18.05.2016Ab 12
Lisa beklagt sich, dass ihr Freund Matthias sie ständig belügt. Sie weiß nicht, was sie ihm noch glauben kann. Doch das ist nicht das Einzige, was zwischen ihnen steht. Auch mit der Treue soll es Matthias nicht so eng sehen...
Genre:Talk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1