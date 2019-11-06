Staffel 12Folge 46vom 06.11.2019
Britt
Folge 46: Kirchenmaus trifft Betthäschen: Ich spar mich auf, Du ziehst dich aus!
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Daniela steht offen zu ihren One-Night-Stands und Affären - als Single will sie nun mal nicht auf Sex verzichten. Melanie hat für Danielas "Hobby" kein Verständnis: Sie ist mit ihren 31 Jahren Jungfrau und möchte das auch bis zur Ehe bleiben. Rechte: Sat.1
