Britt

Staffel 12Folge 49vom 06.11.2019
Nicolaido präsentiert nur allzu gerne ihre sexy Reize: Als Hausfrau und zweifache Mama ist für sie klar, dass sie um jeden Preis auffallen muss. Reinhard kann sich eine erotische Hausfrau nur wünschen. Seine Heike lässt sich zunehmend gehen und denkt nicht dran, sich für ihren Mann herauszuputzen. Alex findet, dass die Frauen zu emanzipiert sind und gerne den Mann dominieren. Die Folge ist seiner Meinung nach, dass sie als Single durchs Leben gehen. Rechte: Sat.1

