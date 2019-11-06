Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 12Folge 51vom 06.11.2019
Herz aus Eis - wie bekomme ich Dich zum Schmelzen?

Folge 51: Herz aus Eis - wie bekomme ich Dich zum Schmelzen?

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Matthias' Herz pocht: Er will seine große Liebe Nicole zurückgewinnen. Immerhin waren beide fast dreizehn Jahre zusammen und haben fünf Kinder! Doch Nicole kann ihm nicht so einfach verzeihen. Angeblich hat Matthias sie betrogen und geschlagen. Werden die beiden das Studio dennoch als Paar verlassen? Rechte: Sat.1

