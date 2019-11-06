Staffel 12Folge 54vom 06.11.2019
Blockiert: Warum finden wir nicht zusammen?Jetzt ohne Werbung streamen
Britt
Folge 54: Blockiert: Warum finden wir nicht zusammen?
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Tayana hat nach Pflegefamilie, Heim und schlechter Mutter ihren Vater erst mit 14 Jahren kennengelernt. Als ihr Opa im letzten Jahr verstarb, tauchten Familienfotos auf, die sie erneut verunsicherten, denn darauf erkennt sie eher eine Ähnlichkeit zwischen sich und ihrem Stiefvater. Tayana will Klarheit - wird der Vaterschaftstest ihr den spät gefundenen Vater wieder nehmen? Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Britt
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1