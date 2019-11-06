Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Britt

Staffel 12Folge 54vom 06.11.2019
Joyn Plus
Blockiert: Warum finden wir nicht zusammen?

Blockiert: Warum finden wir nicht zusammen?Jetzt ohne Werbung streamen

Britt

Folge 54: Blockiert: Warum finden wir nicht zusammen?

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Tayana hat nach Pflegefamilie, Heim und schlechter Mutter ihren Vater erst mit 14 Jahren kennengelernt. Als ihr Opa im letzten Jahr verstarb, tauchten Familienfotos auf, die sie erneut verunsicherten, denn darauf erkennt sie eher eine Ähnlichkeit zwischen sich und ihrem Stiefvater. Tayana will Klarheit - wird der Vaterschaftstest ihr den spät gefundenen Vater wieder nehmen? Rechte: Sat.1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Britt

Britt

Alle 6 Staffeln und Folgen