Staffel 12Folge 55vom 06.11.2019
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Nadine sieht keine Zukunft mehr für ihre Ehe. Die Zweifel ihres Mannes an seiner Vaterschaft zu den gemeinsamen Kindern haben dazu geführt, dass sie mit seinem ehemaligen Kumpel fremdgegangen ist. Auch Frank hat familiäre Probleme: Er setzt seinen Sohn kurzerhand vor die Tür. Wird er das akzeptieren und eine neue Bleibe finden? Rechte: Sat.1

