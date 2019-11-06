Staffel 12Folge 66vom 06.11.2019
Britt
Folge 66: Außer Kontrolle: Unsere Liebe fährt gegen die Wand!
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Eigentlich war alles gut: Petra und Marek sind seit drei Jahren glücklich und verlobt. Doch seit der letzten Aufräum-Aktion ist Petras Vertrauen erschüttert. Sie findet nicht nur eine Packung neue Kondome, sondern auch noch ein benutztes - dabei verwenden Marek und sie schon lange keine mehr... Rechte: Sat.1
