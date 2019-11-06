Staffel 12Folge 7vom 06.11.2019
Britt
Folge 7: Disko-Eltern - benehmt Euch endlich wie Erwachsene!
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Murphy lässt es auf Partys regelmäßig krachen: Tanzen bis zum frühen Morgen und One-Night-Stands sind ihr nicht unbekannt. Das kann die 33-jährige Meral überhaupt nicht nachvollziehen. Wenig Verständnis hat Meral auch für Sandra, die gerne mal mit ihrem Sohn Patrick in die Disco geht. Rechte: Sat.1
