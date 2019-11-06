Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 12Folge 72vom 06.11.2019
Britt deckt auf: Dunkle Liebesgeheimnisse

Folge 72: Britt deckt auf: Dunkle Liebesgeheimnisse

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Henry rast vor Eifersucht: Er ist überzeugt, dass ihn seine Frau betrügt. Jeder Mann, den Janet kennt, könnte ein potentieller Liebhaber sein. Die beiden haben täglich derart Streit, dass auch mal Türen zu Bruch gehen können. Janets Verzweiflung ist groß. Sie beschreibt ihn als eifersüchtigen Tyrannen. Doch ist sie tatsächlich ein Unschuldslamm? Ein Lügendetektortest wird die Wahrheit ans Licht bringen! Rechte: Sat.1

