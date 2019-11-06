Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 12Folge 80vom 06.11.2019
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Das Familienglück von Nadine und Otti droht zu zerbrechen. Otti soll Nadine mit zwei anderen Frauen betrogen haben, bestreitet allerdings, dass er jemals fremdgegangen ist. Nadine droht nun, ihm das gemeinsame Kind wegzunehmen, sollte er durch den Lügendetektortest fallen. Wird die Familie ab heute getrennte Wege gehen? Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Alle 7 Staffeln und Folgen